Sanremo, arriva la Ferilli "Tu surclassi pure Mentana con 'sta maratona. Dove ce l'hai le pile?"

La serata finale del Festival di Sanremo si apre con l’inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio. Ad affiancare Amadeus, nell’anno delle attrici, arriva Sabrina Ferilli, talento, simpatia, intelligenza, uno dei volti più amati del nostro cinema. Entra in scena ed è subito show. «Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, "Tu surclassi pure Mentana con 'sta maratona». Abito lungo color cipria, Sabrina Ferilli entra in scena e scherza sulla 'resistenza' di Amadeus, gli sfila la giacca: «Dove ce le hai le pile? Secondo me quando va dietro le quinte va a ricaricarsi alla colonnina: è un presentatore ibrido».

«Amadeus, sei un fenomeno, la forza tua ce l’hanno in tre: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella», dice l’attrice che poi scherza sul futuro: «Ti posso dire una cosa? Se tante volte non volessi più fare il festival, questa serata falla brutta brutta brutta, perché se tante volte questi della Rai non decidono chi ti può sostituire, ti chiedono di restare altri sette anni, lo vedi come funzionano le cose in Italia». "Ma impossibile non farla bella bella bella con te accanto", dice Amadeus.

In quota ospiti all’Ariston è atteso Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 10 anni fa, reduce dal 60/o platino della carriera con l’ultimo progetto discografico Materia (Terra). Dalla nave sbarcheranno all’Ariston anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Sul palco tutti i 25 Big con i brani in gara, che saranno votati dal pubblico tramite televoto: la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica.

A quel punto saranno riproposte le prime tre canzoni. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto: il pubblico, attraverso il televoto, con un peso del 34% sul risultato complessivo; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival e saranno proclamate anche la seconda e la terza in classifica.

Ecco la scaletta dei cantanti con l'ordine di esibizione

01 Matteo Romano - Virale

02 Giusy Ferreri - Miele

03 Rkomi - Insuperabile

04 Iva Zanicchi - Voglio amarti

05 Aka7even - Perfetta così

06 Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

07 Noemi - Ti amo non lo so dire

08 Fabrizio Moro - Sei tu

09 Dargen D'Amico - Dove si balla

10 Elisa - O forse sei tu

11 Irama - Ovunque sarai

12 Michele Bravi - Inverno dei fiori

13 La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

14 Emma - Ogni volta è così

15 Mahmood e Blanco - Brividi

16 Highsnob e Hu - Abbi cura di te

17 Sangiovanni - Farfalle

18 Gianni Morandi - Apri tutte le porte

19 Ditonellapiaga con Rettore - Chimica

20 Yuman - Ora e qui

21 Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - Domenica

22 Ana Mena - Duecentomila ore

23 Tananai - Sesso occasionale

24 Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

25 Le Vibrazioni - Tantissimo

