Top Gun: Maverick batte Titanic nella top 10 di sempre in Usa

ROMA, 08 AGO - Tom Cruise batte Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Top Gun: Maverick ha superato Titanic nel box office americano di tutti i tempi. La top ten lifetime a livello domestico è piena di supereroi. Al primo posto resiste Star Wars: Episode VII - Il risveglio della forza del 2015 con 936 milioni 662mila dollari. Al secondo Avengers: Endgame, poi Spider-Man: No Way Home. Al quarto un film davvero record: Avatar, uscito nel 2009, con 760milioni 507mila dollari (il sequel è attesissimo). Poi Black Panther, Avengers: Infinity War e al settimo, con 662,510,000 dollari (2022) Top Gun: Maverick, che ha superato un altro film che resiste tra i record di sempre ossia Titanic (659 milioni 363mila dollari), datato 1997. Nono Jurassic World e al decimo posto The Avengers con 623 milioni 357mila dollari.

