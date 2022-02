Un viaggio dentro l'arte di Morricone col Coro lirico siciliano e l'Orchestra filarmonica della Calabria

Ennio Morricone è senza dubbio il più grande compositore di musica per film del secondo Novecento e il 12 Febbraio, alle ore 21, il Teatro Comunale "Placido Mandanici" finalmente risuonerà delle sue immortali e uniche melodie grazie a due complessi di respiro internazionale: l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia e il Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa.

Pubblicità

In programma le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, L’avventuriero, C’era una volta in America.

Un omaggio che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori dell'età contemporanea. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante autore di colonne sonore di tutti i tempi. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, una serata che rappresenta un tributo doveroso dedicato a un grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano.

In un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo attraversando da due anni a questa parte, l'Amministrazione Comunale - con l'impegno in prima persona del Sindaco Pinuccio Calabrò e del suo Esperto per la valorizzazione del teatro Alberto Munafò Siragusa –, ha voluto sostenere con forza la stagione teatrale, riconoscendo alla cultura e alla bellezza il ruolo di perno attorno al quale ruota la vita di una comunità che possa dirsi civile ed avanzata e onorando anche tutti gli impegni assunti dalla precedente Amministrazione.

Il grande evento di apertura vedrà schierati sul palcoscenico l'Orchestra Filarmonica della Calabria, il Coro Lirico Siciliano e il soprano Maria Francesca Mazzàra, diretti dal Maestro Filippo Arlia; il Maestro del Coro sarà Francesco Costa e la regia, il disegno luci e le immagini saranno curati da Claudio Mantegna.

Eccellenti i complessi artistici che daranno il via alla Stagione 2022 del Teatro cittadino del Longano:

il Coro Lirico Siciliano, già Oscar della Lirica, Ente concertistico tra i più blasonati in Italia, con al suo attivo produzioni in Italia, Europa, Asia, collaborazioni con alcuni tra i più importanti direttori, registi e cantanti del mondo - José Carreras, Donato Renzetti, Ralf Weikert, Grisha Asagaroff, Lu Jia tra gli altri - opere trasmesse in mondovisione RAI, SKY e nei circuiti cinematografici di tutto il globo.

L'Orchestra Filarmonica della Calabria, formazione che vanta collaborazioni con alcuni dei musicisti più famosi al mondo, come Michel Camilo, Ramin Bahrami, Sergej Krylov, Ilya Grubert, Sergei Nakariakov, Yuri Shiskin. Oltre che con celebri artisti come Dimitra Theodossiou, Piero Giuliacci, Alberto Gazale, José Carreras.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA