Piano Day 2024, tre giorni da Zō a Catania con il pianoforte al centro della scena

Musica

Da Luciana Di Bella a Domenico Quaceci, un ricco cartellone a partire dal 28 marzo

La terza edizione del Piano Day a Catania si svolgerà il 28, il 29 marzo e il 5 aprile da Zō Centro Culture contemporanee. Il Piano Day, ideato nel 2015 dal musicista tedesco Nils Frahm, è un evento internazionale che si svolge l’88° giorno dell’anno (quest’anno il 28 marzo), in riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Il suo obiettivo è creare una piattaforma per progetti legati al pianoforte con il fine di promuovere e celebrarlo nei modi più diversi e originali, coinvolgendo tutti i tipi di amante di questo strumento, dai giovani ai meno giovani e dagli amateur ai professionisti di qualsiasi genere musicale. Giovedì 28 marzo, alle ore 21, si inizia con “Lullaby”, progetto del soprano Luciana Di Bella realizzato insieme con il pianista Massimiliano Pace.

“Lullaby” è la scelta di concentrarsi sul concetto stesso di ninna nanna come un “luogo di abbandono”, un luogo musicale ed emotivo dedicato al bambino interiore di ciascuno di noi. Le ninna nanne presenti in questo album sono trattate con una ricchezza musicale matura e intensa. Lo stile musicale è trasversale, va dalla lirica al rock, tra brani noti e composizioni originali, mentre le proiezioni video espandono la percezione onirica espressa dalla musica. Il soprano alcamese Luciana Di Bella, cantante dal singolare timbro luminoso e vellutato, è un’artista polivalente cresciuta con una passione per il jazz poi sfociata negli studi classici e nella lirica. Il suo repertorio spazia dal Barocco veneziano di Vivaldi, ai classici come Rossini e Mozart, alla musica contemporanea. Negli ultimi anni si è focalizzata sulla musica da camera e sacra, e ha svolto la propria attività in Italia e all’estero (Regno Unito, Norvegia), fra festival e attività didattica. L’incontro con Massimiliano Pace a Londra per un evento del Consolato generale d’Italia dove hanno eseguito una versione molto personale dell’inno nazionale. Adesso la collaborazione su “Lullaby”, album della Di Bella di cui Pace cura la produzione musicale, un lavoro innovativo e rivoluzionario sul concetto di ninna nanna.

Luciana Di Bella

Romano di nascita ma siciliano di crescita (quando era bambino il padre era direttore degli allestimenti del Teatro Massimo Bellini di Catania), il pianista, compositore e videomaker Massimiliano Pace è specializzato nel campo delle musiche di scena e ha partecipato a oltre centocinquanta spettacoli teatrali in Italia e all’estero. In teatro ha lavorato a lungo con il Teatro Stabile di Catania legando il suo nome a quelli di Turi Ferro e Andrea Camilleri per i quali ha scritto le musiche di vari spettacoli. Della Sicilia ha conosciuto a fondo anche Trapani dove ha vissuto per alcuni anni occupandosi di prodotti multimediali. Tra le sue composizioni trovano posto anche musiche per danza contemporanea, colonne sonore televisive, radiofoniche e cinematografiche. Ha al suo attivo oltre dieci album e pubblicazioni.

Massimiliano Pace

Venerdì 29 marzo, alle ore 21, si comincia con “Skies of sea” di Francesco Branciamore. Il compositore, arrangiatore, pianista e batterista siracusano ha studiato con Bruno Biriaco, Andrea Centazzo, Pier Favre, Tony Oxley ed è citato in diversi dizionari del jazz italiano contemporaneo. E’ stato leader del Trade d’Union European Quartet con Paul Rutherford, Michel Godard e Guido Mazzon. Il suo progetto europeo Trium è stato registrato in Francia nel novembre 2005 assieme a Michel Godard e Jean Luc Cappozzo. Negli ultimi anni dirige il Francesco Branciamore Perfect Quartet con cui raccoglie molteplici consensi di critica internazionale e nazionale. Per il Piano Day 2024 da Zō presenta il suo ultimo album “Skies of sea” (2022, Caligola records).

Francesco Branciamore

Sempre il 29 marzo, alle ore 22, seguirà “Ascendant” di Domenico Quaceci. Il compositore e pianista catanese, ben noto sulla scena nazionale, presenta “Ascendant” un live in cui eseguirà brani estratti dai suoi due album per pianoforte: “Like an Ocean” del 2021 e “Ascendant” del 2023. La sua è una fusione tra la musica neoclassica e quella minimalista, che trasporta l’uditorio in un universo di serenità. Ogni brano sarà un racconto che condurrà gli ascoltatori in un viaggio attraverso il flusso artistico.

Domenico Quaceci

Venerdì 5 aprile, alle ore 21, si chiude con il Minimal Duo formato dalla pianista catanese Serena Chillemi e dal pianista torinese Tommaso Farinetti. Il Minimal Duo nasce nel 2014 a Monaco di Baviera dal primo incontro fra i due musicisti. Inizia così un periodo di ricerca della musica minimalista per due pianoforti, che li ha portati al debutto nell’Ottobre del 2021 nella prestigiosa Black Box Saal del Gasteig della metropoli bavarese. La musica minimalista è nata negli Stati Uniti durante gli anni Sessanta, dall’esigenza di alcuni compositori di prendere le distanze dalla musica seriale d’avanguardia del ventesimo secolo. In programma brani di John Adams, David Lang e Philip Glass, uno dei protagonisti di questa corrente musicale basata principalmente sulla ripetizione di cellule ritmiche e melodiche.

Il Minimal Duo formato da Tommaso Farinetti e Serena Chillemi

Biglietti per le singole giornate: € 15 al botteghino, prevendita online € 14. Prevendita per il 28 marzo su https://dice.fm/partner/dice/event/6gvw3-piano-day-giorno-1-28th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets ; prevendita per il 29 marzo su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/lmlgw-piano-day-giorno-2-29th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets ; prevendita per il 5 aprile https://dice.fm/partner/dice/event/roxaq-piano-day-giorno-3-5th-apr-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets . Info: 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13). : 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 28/03/2024

Data Fine: 05/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Massimiliano Pace Luciana Di Bella, Francesco Branciamore Domenico Quaceci Serena Chillemi Tommaso Farinetti