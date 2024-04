Tony Hadley, dagli Spandau Ballet alla carriera da solista: due concerti in Sicilia

l'estate musicale

Per il Mad About You

Le luci di una scatola che illuminò la scena musicale mondiale nella prima metà degli anni Ottanta, caleidoscopio di formazioni e musicisti alla conquista di consensi internazionali.

Tony Hadley ha fatto parte di quel contenitore, voce riconoscibile tra le tante, guida e frontman degli Spandau Ballet, band incensata da vendite milionarie, concerti, vari happening, il ricordo indelebile del Band Aid, il supergruppo britannico voluto da Bob Geldof e Midge Ure, nato nel 1984, per combattere la fame in Etiopia attraverso la raccolta fondi derivata dalle vendite del singolo Do they Know It’s Christmas?.