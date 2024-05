Ultimo il sold out di Messina: c’è spazio per un’altra data?

Il tour

Il 28 giugno il concerto al San Filippo

Ultimo, non di fatto, a giudicare dai numeri che arrivano da fronte del palco negli stadi italiani, dieci concerti per la prossima stagione estiva, ben sei già sold out, compreso quello di Messina, 28 giugno al San Filippo.

Niccolò Moriconi, nome e cognome all’anagrafe, ha conosciuto l’esercizio dei tanti concorsi rivolti a nuove voci, canzoni scritte non riconosciute rispedite al mittente, fino al traguardo delle Nuove Proposte a Sanremo, anno 2018, piazzando al primo posto “Il ballo delle incertezze”, tappa iniziale di un viaggio che lo trascinato a riempire i grandi spazi italiani.