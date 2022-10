“Chi ha dormito in questo letto?”, Damiano Gallo racconta le dimore che hanno fatto la storia

A caccia di segreti, storie e curiosità, con quel velo misterioso che renderà tutto ancor più avvincente: dall’11 ottobre su Hgtv Home&Garden - canale 56, va in onda il nuovo programma “Chi ha dormito in questo letto?”.

Ogni sera, per 3 sere, il programma - inizio alle 22 - condotto dal brillante showman Damiano Gallo, il quale accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso il tempo e il territorio italiano, andando alla scoperta non solo di dimore incredibili ma anche delle famiglie che le hanno viste nascere e le hanno conservate fino ad oggi. Con le interviste agli attuali proprietari saranno svelati gli stuzzicanti intrecci tra la storia degli edifici e quella di chi vi ha soggiornato.

Con Damiano Gallo, volto noto della Tv e protagonista de “Il bello del Mattone”, ci sarà la giornalista e scrittrice di moda e costume Silvana Giacobini, la quale intratterrà lo stesso Damiano e i suoi ospiti con delizie e malizie, aneddoti e notizie curiose legate alle dimore e alle diverse aree geografiche toccate.

Dopo il successo della prima edizione, dedicata alle dimore siciliane, la seconda edizione di “Chi ha dormito in questo letto?” varca la soglia di alcuni tra i più importanti castelli del Nord Italia.

A Piacenza, nel Castello di Rivalta, Orazio Landi racconterà dei balli che si sono tenuti, e ancora si tengono, nel suo grande salone delle feste. La sua ospite preferita? Sicuramente la principessa Margaret d’Inghilterra.

Insieme ad Annamaria Orsini, invece, per attraversare le sale del Castello di Piovera, in provincia di Alessandria, accompagnati dal racconto di personaggi storici importanti, dai Visconti a Napoleone, oltre che da misteriose energie che circondano la dimora.

Sempre in provincia di Alessandria, quattro sorelle racconteranno la loro nuova avventura come proprietarie del Castello di Rocca Grimalda. Un maniero con tanto di torre, stanze delle streghe e degli impiccati.

A Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia, Gian Luca Capelli introdurrà alla “Stanza dell’Amore”, testimone di tante unioni avvenute a Castello Capelli.

A Sannazzaro, in provincia di Alessandria, la visita a uno dei pochi castelli ancora abitati dalla famiglia Sannazzaro. Giose, l’ultimo discendente, convive amabilmente nel Castello di Sannazzaro in compagnia del fantasma di un pittore.

A Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, Annamaria Corazza ci condurrà in una fortezza militare, il Castello di Tabiano, che ha ospitato la Regina Margherita.

Sei puntate alla scoperta delle nostre tradizioni; del territorio, del patrimonio storico e culturale italiano, raccontate da Damiano Gallo e Silvana Giacobini. Le prime due puntate della seconda edizione di “Chi ha dormito in questo letto?” vi aspettano su HGTV Home&Garden - canale 56.

