Economia italiana: le aziende puntano tutto sul PNRR

L'economia italiana non sta di certo vivendo il suo periodo di maggior splendore: la crisi provocata dalla pandemia prima e lo scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina poi hanno contribuito ad aggravare uno scenario che già presentava degli importanti punti di debolezza. Adesso, la vera sfida per le aziende è quella di riuscire ad andare avanti e superare gli enormi ostacoli che si prospettano nel presente così come nel prossimo futuro.

Come si legge in un interessante approfondimento pubblicato di recente da Money.it, gli imprenditori sono oggi più che mai fiduciosi nel PNRR. Sembra infatti questa la loro ultima ed unica ancora di salvezza: la risposta per uscire da una crisi che rischia di far precipitare l'economia italiana in un abisso troppo profondo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza d'altronde presenta tutte le basi per un'effettiva ripartenza del Paese. Il vero problema, adesso, sono i tempi d'attuazione che a quanto pare potrebbero subire dei forti rallentamenti.

PNRR: la fiducia da parte di imprenditori ed aziende

Quello attuale viene considerato un vero e proprio periodo di recessione per le aziende italiane, che non hanno dovuto fare i conti solamente con il Covid e con tutte le conseguenze che la pandemia ha portato con sé. Lo scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina ha portato alle stelle il prezzo delle materie prime così come quello dell'energia e l'inflazione ha raggiunto il 6,5%. La situazione attuale è tutt'altro che semplice, non solo per i cittadini ma anche e soprattutto per le aziende che in queste condizioni stentano a rimanere a galla.

Il vero problema è che se inizialmente si prospettava una crescita del 6% con un successivo rimbalzo del 4%, il conflitto in Ucraina ha capovolto le carte in tavola complicando una situazione che già era difficile di suo. L'unica speranza che rimane agli imprenditori è proprio il Piano di Ripresa e Resilienza: il famoso PNRR appare oggi come l'unica via d'uscita dalla crisi.

La fiducia nel Governo dunque non manca e la maggior parte degli imprenditori sta dimostrando di contare proprio su Mario Draghi.

La preoccupazione per i tempi d'attuazione del PNRR

L'unica preoccupazione adesso riguarda i tempi di attuazione dei vari punti presenti nel PNRR, che potrebbero essere allungati proprio per via del conflitto tra Russia ed Ucraina. Si sta discutendo infatti, proprio in questi giorni, su una possibile deroga sui tempi d'attuazione, che potrebbe essere concessa se consideriamo che effettivamente la guerra non ha facilitato le cose al Governo.

Eppure, l'urgenza del PNRR si fa sempre più sentire tra gli imprenditori ed allungare le tempistiche potrebbe significare ostacolare ulteriormente i loro obiettivi, facendo sprofondare molte aziende in una crisi senza precedenti. Le prossime decisioni e messo del Governo saranno dunque fondamentali, non solo per le aziende italiane ma per l'intera economia del nostro Paese che rimane indissolubilmente legata alle imprese. Non ci rimane che aspettare e vedere quali saranno i prossimi provvedimenti, sperando che i tempi non si allunghino in modo eccessivo perché oggi più che mai le aziende hanno bisogno di interventi mirati.

