Vacanze in yacht: come prepararsi e cosa le rende perfette

Non c’è niente di meglio di un viaggio in barca a vela o in catamarano per staccare dalla solita routine e godersi un po’ di sano relax a contatto con la natura. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, tra l’altro, viaggiare in barca a vela o in catamarano non richiede necessariamente esperienza con la navigazione: chiunque ami il mare, a prescindere che abbia già vissuto o meno esperienze in barca, potrà godere a pieno e tornare rigenerato da questo tipo di viaggio. Soprattutto se avrà seguito quelle che gli addetti ai lavori concordano essere le poche, semplici regole d’oro per delle vacanze in yacht perfette.

Tre regole d’oro per delle vacanze in yacht perfette

Forse la più importante ha a che vedere con l’organizzazione. Stabilire in anticipo rotta, destinazione, eventuali tappe intermedie del proprio viaggio è il primo passo per la perfetta riuscita delle vacanze in yacht ed aiuta a evitare gli imprevisti – come, soprattutto se si viaggia in alta stagione, non trovare posto nei porti in cui si intende attraccare per le visite a terra – e a prevedere tutto ciò di cui si può avere bisogno durante la vacanza. Senza contare che con un po' di fortuna, se si ha bisogno di noleggiare lo yacht, si può riuscire a risparmiare approfittando delle offerte one way e, cioè, su porti di partenza e d’arrivo differenti.

Anche valutare attentamente i costi rientra tra le regole per la perfetta riuscita delle vacanze in yacht, soprattutto se si viaggia in gruppo. La voce di spesa più grande è legata, nel caso di yacht a noleggio, all’affitto: si può risparmiare optando per un’imbarcazione più piccola, ma non è detto che sia una buona idea soprattutto se il viaggio dura più giorni e non si è disposti a condividere troppa intimità con gli altri passeggeri; anche quella di una barca a vela al posto di un catamarano può risultare una scelta più economica, pur con tutti i contro in termini di comodità – anche per quanto riguarda la possibilità di avvicinarsi alla costa – che ciò comporta. Sbaglia, comunque, chi crede che delle vacanze in yacht siano più costose di un soggiorno in hotel o in b&b in una qualsiasi località marittima: in barca si risparmia molto più facilmente su spese accessorie come quelle per gli spostamenti, i pasti, eccetera.

Gli yacht più moderni sono ben attrezzati infatti con fornelli, forno, frigorifero e tutto ciò che serve per cucinare ottimi pasti in cambusa. Accordarsi con gli altri passeggeri sui compiti di ciascuno (occuparsi delle scorte, cucinare, lavare i piatti, rassettare, eccetera) è essenziale, però, per godersi pienamente il viaggio senza incomprensioni e malumori. Nella maggior parte dei casi, per un maggior comfort, le compagnie che si occupano di noleggio imbarcazioni sono attrezzate per fornire personale di bordo che possa occuparsi delle incombenze quotidiane. Irrinunciabile per godersi la vacanza in totale relax e non doversi preoccupare della navigazione è soprattutto il servizio di skipperaggio: lo skipper sta – letteralmente – al timone della barca e assicura ai passeggeri la totale sicurezza, sotto i più diversi aspetti, durante le vacanze in yacht.

