Atalanta: Koopmeiners vicino al recupero per Napoli

agenzia

Domani si deciderà sulla convocazione per la gara di sabato

BERGAMO, 28 MAR – Teun Koopmeiners è sempre più vicino alla convocazione per la trasferta dell’Atalanta sabato prossimo a Napoli. Decisiva la rifinitura di domani a Zingonia alla vigilia della partenza in aereo. Il centrocampista olandese, rientrato dalla nazionale con i postumi di un trauma al polpaccio sinistro rimediato venerdì scorso con la Scozia, oggi s’è allenato in parte col resto della squadra, ma comunque sembra difficile un suo impiego da titolare dietro l’attacco nel 3-4-1-2 di Gasperini, che dovrebbe impiegare al suo posto dal 1′ Pasalic. Unico dubbio in difesa, rispetto alla formazione standard, tra Djimsiti, 19 partite senza saltare un minuto comprese le due con l’Albania, e lo svedese Hien. In avanti, invece, sicura l’indisponibilità di Charles De Ketelaere, sofferente di postumi distrattivi all’adduttore lungo della coscia sinistra. Dovrebbero giocare Scamacca e Lookman, anche se il nigeriano è in diffida come De Roon, il cui posto in mediana con Ederson è certo, e i due esterni Hateboer e Zappacosta.

