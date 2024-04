agenzia

Il norvegese batte l'argentino in due set 7-6 6-4

ROMA, 20 APR – Casper Ruud è il primo finalista del torneo Atp 500 di Barcellona. Il tennista norvegese ha battuto in semifinale l’argentino Tomás Etcheverry in due set con il punteggio di 7-6 (8/6), 6-4. In finale Ruud affronterà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Lajovic.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA