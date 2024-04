Calcio: Barca out dal Mondiale Fifa per club, va l’Atletico

agenzia

Real e "colchoneros" per la Spagna. I catalani hanno meno punti

ROMA, 16 APR – Il Barcellona è fuori anche dal Mondiale per club della Fifa in programma nel 2025: per la Spagna, oltre al Real Madrid si qualifica l’Atletico Madrid. In base al calcolo dei punteggi per la classifica di acccesso, il Barca avrebbe dovuto qualificarsi per la finale di Champions League di quest’anno e sperare che i “colchoneros” uscissero contro il Borussia Dortmund. Con l’eliminazione di entrambe le squadre ai quarti di finale, la classifica resta invariata: il vantaggio dell’Atletico Madrid sui blaugrana non è più riducibile.

