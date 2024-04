Calcio: il Lecce perde Banda, sarà operato al ginocchio

agenzia

Per una gonalgia destra da rotula alta

LECCE, 16 APR – Tegola Lecce in questo ultimo scorcio di campionato. L’esterno offensivo zambiano Lameck Banda dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per una gonalgia destra da rotula alta. A comunicarlo la società giallorossa attraverso una breve nota stampa. Il calciatore nei prossimi giorni finirà sotto i ferri, per poi iniziare la riabilitazione: per lui stagione calcistica praticamente conclusa.

