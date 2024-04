Calcio: l’annuncio di Xabi Alonso, “resto al Leverkusen”

agenzia

Secondo l'allenatore "questo è posto giusto per crescere"

ROMA, 29 MAR – “Arriviamo da una stagione ricca di impegni, durante la quale ci sono state anche moltissime speculazioni in merito al mio futuro. Per questo motivo ho utilizzato la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali per riflettere su cosa fare. La scorsa settimana ho avuto un incontro con la dirigenza del club per capire quale fosse la decisione da prendere. E la decisione è quella di continuare ad allenare il Bayer Leverkusen. Il mio lavoro qui non è ancora finito”. Così Xavi Alonso, in conferenza stampa, ha comunicato la sua decisione di resistere al richiamo del Bayern Monaco che lo avrebbe voluto in panchina nella prossima stagione. “Ho considerato tutto e ho capito che questo è il luogo e il club giusto per continuare il mio percorso di crescita come tecnico – ha aggiunto l’ex giocatore di Liverpool, Real Madrid e dello stesso Bayern – Ho sempre sentito grande supporto e c’è grande partecipazione nel lavoro da parte di tutti i reparti della società. I tifosi poi ci hanno dato un grande supporto, anche lo scorso anno quando abbiamo avuto un momento di difficoltà”.

