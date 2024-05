Calcio: Lega Serie A, assemblea a Roma il 15 maggio

agenzia

All'ordine del giorno anche i temi federali

MILANO, 08 MAG – Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata infatti convocata per il prossimo 15 maggio una riunione dei club, che si ritroveranno presso il Salone d’Onore del Coni a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta all’Olimpico. Sul tavolo dell’assemblea di Lega ci saranno in particolare i temi federali (viste le richieste di autonomia rispetto alla Figc) e probabilmente anche la questione della nuova agenzia governativa voluta dal ministro Abodi, dopo l’incontro che andrà in scena domani. Tra le altre questioni, al centro dell’assemblea ci saranno i diritti televisivi nazionali (con la commercializzazione dei pacchetti secondari per campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana), quelli internazionali con la vendita per le stagioni dal 2024/25 in avanti, le cosiddette “licenze dati e betting streaming” per il 2024/2029, gli accordi di sponsorizzazioni dopo l’1 luglio 2024 e una informativa sul Festival della Serie A che andrà in scena a Parma a inizio giugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA