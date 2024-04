Calcio: Palladino, Monza stimolato dal fare punti con l’Atalanta

agenzia

Il tecnico elogia i suoi: 'E' un gruppo molto competitivo"

MONZA, 20 APR – “Il calcio è fatto di stimoli: questo è un gruppo competitivo che ha sempre voglia di stimoli nuovi e non ha mai voglia di perdere”. Lo dice in conferenza stampa l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della partita con l’Atalanta, in programma alle 20.45 allo U-Power Stadium. “C’è grande voglia di fare bene, lo stimolo – spiega – è non avere mai fatto punti con l’Atalanta in precedenza e domani potrebbe essere l’occasione giusta per mettere in difficoltà una corazzata. L’Atalanta ha tecnica, fisico ed è allenata da un grandissimo mister”.

