Calcio: Sampdoria; Eriksson domenica ospite al Ferraris

agenzia

Il tecnico, malato terminale, saluterà i tifosi blucerchiati

GENOVA, 02 MAG – Sven-Göran Eriksson domenica sarà ospite della Sampdoria al Luigi Ferraris. Eriksson, che soffre di cancro in stadio avanzato, ha accettato l’invito del club blucerchiato che ha allenato per cinque stagioni dal 1992 al 1997 conquistando una Coppa Italia e un terzo posto in campionato. “Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere” è stata la risposta dell’allenatore, come ha raccontato il club sui suoi canali ufficiali, che appena pochi mesi fa ha scioccato il mondo del calcio annunciando di avere un cancro incurabile. Con Eriksson saranno presenti, per salutarlo e rendergli omaggio, nel giorno della sfida tra Sampdoria e Reggiana, in programma domenica 5 maggio al Ferraris, anche molti dei suoi giocatori che vestirono la maglia della Sampdoria in quel quinquennio “Un appuntamento speciale per un uomo speciale. Un appuntamento con la leggenda che nessun tifoso doriano, grande o piccino che sia, dovrebbe perdersi. Welcome back home, Sven. Ci vediamo là” ha scritto il club sampdoriano in una nota.

