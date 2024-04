Calcio: Tudor, Juve? Lì mi sono costruito come uomo e calciatore

agenzia

'Emozione esordio è normale, ma io penso a preparare squadra'

ROMA, 29 MAR – “La Juventus? Lì mi sono costruito come uomo e giocatore, sono grato di aver avuto compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno fatto diventare quello che sono ora. Io poi alle mie squadre cerco di trasmettere la cultura del lavoro”. Lo ha detto Igor Tudor, nuovo tecnico della Lazio, parlando della squadra bianconera nella quale ha giocato e fatto parte dello staff di Andrea Pirlo quando era tecnico del club di Torino. “Sarà una gara contro un’avversaria importante – ha aggiunto – Sarà la prima, ma sarà una partita come le altre, al destino non credo. Le emozioni sono normali, ma io penso solo a preparare la squadra nel migliore dei modi”.

