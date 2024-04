Champions: Ancelotti, ‘col City gara aperta, daremo il massimo’

agenzia

Tecnico Real: 'Tanti giocatori possono fare la differenza'

ROMA, 16 APR – “E’ una partita aperta, che verrà giocata da ambo le squadre. Per quello che ci riguarda, siamo consci delle difficoltà ma anche consapevoli di poter fare del nostro meglio. Ci sono tanti aspetti che devono essere considerati, ma dobbiamo essere pronti a tutto. Tanti giocatori possono fare la differenza da una parte e dell’altra, Bellingham è uno dei tanti. L’ambiente è diverso ma questo dipenderà da noi farlo diventare un aspetto determinante o meno, credo che non lo sarà”: così, ai microfoni di Sky, l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Sulla responsabilità di essere un allenatore in vista di partite così importanti, Ancelotti ha aggiunto: “Quando sei un giocatore hai una responsabilità minore, è individuale. Da allenatore invece devi gestire un gruppo, la responsabilità è maggiore. Arriverà il momento in cui mi guarderò City-Real da spettatore”.

