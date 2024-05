Conference:Fiorentina, da lunedì vendita biglietti per la finale

agenzia

8000 tagliandi per tifosi viola per stadio Agia Sofia di Atene

FIRENZE, 10 MAG – Saranno messi in vendita da lunedì 13 maggio i biglietti per la finale di Conference League che il 29 maggio vedrà impegnata la Fiorentina contro l’Olympiacos allo stadio Agia Sophia di Atene alle 22 ora locale (21 ora italiana). A comunicarlo il club viola attraverso i propri canali ufficiali spiegando come per acquisto occorra sottoscrivere o rinnovare la propria ‘InViola Premium Gold’ entro il 12 maggio, richiedere il codice d’acquisto su bigliettifiorentina.com e registrarsi sul sito della Uefa, acquistando il tagliando col codice d’acquisto ricevuto. I biglietti a disposizione dei sostenitori viola sono circa 8000 acquistabili in diverse fasi, la prima (appunto da lunedì 13) riservata agli abbonati pro. Sul sito della Fiorentina sono spiegate tutte le modalità e i prezzi che vanno da 125 a 100 euro per il settore ‘Category 1’, da 85 a 62 per il settore ‘Category 2’, da 45 a 35 per il settore ‘Category 3’ e infine 25 euro per ‘Fan First. I tifosi diversamente abili in carrozzina o deambulanti, fa sapere la stessa società viola, potranno richiedere il proprio codice scrivendo a infodisabili@acffiorentina.it. I posti sono limitati e hanno un prezzo di 25 euro totale per disabile più accompagnatore. 8 Le previsioni parlano di oltre novemila pronti a seguire e sostenere Vincenzo Italiano e la squadra a caccia di un trofeo dopo averlo perso nelle due finali disputate l’anno scorso in Coppa Italia e sempre in Conference League.

