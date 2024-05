E.League: Schick, De Rossi può diventare un tecnico eccezionale

agenzia

L'attaccante, contro la Roma può essere nostra rivincita

ROMA, 01 MAG – “L’anno scorso purtroppo ero infortunato, è bellissimo essere di nuovo qui a Roma e sarà fantastico vedere Daniele De Rossi, che è stato un giocatore eccezionale. Era un leader vero della squadra e penso che abbia tutte le carte in regola per diventare un mister eccezionale. Sta già dimostrando il suo valore e sta facendo un lavoro straordinario”. Sono queste le parole di Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen ed ex giallorosso, alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma. Parlando della sfida alla sua ex squadra, l’attaccante ammette che “ci ricordiamo benissimo il boccone amaro che abbiamo dovuto ingoiare, tutti noi vogliamo provare sentimenti diversi dall’anno scorso. Avremmo meritato di più e questa potrebbe essere la nostra rivincita”. Infine un ricordo della sua avventura in giallorosso: “Roma-Barcellona è la più bella partita che ho giocato nella mia carriera. Sono arrivato qui a 21 anni, ero molto giovane. Ci sono stati anche altri aspetti per cui non è andata bene, ma non ero pronto per fare un passo così grande passando dalla Sampdoria alla Roma. In Germania mi sono ritrovato e sono tornato quello della Samp”, conclude Schick

