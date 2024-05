Euro 2024:ecco la Germania di Nagelsmann, nei 27 non c’è Hummels

agenzia

Il ct ha diramato la lista dei convocati

ROMA, 16 MAG – Prime convocazioni per Euro 2024, ed è la Germania padrona di casa a prendere forma. Il ct dei padroni di casa, Julian Nagelsmann, ha scelto 27 giocatori (l’Uefa ha allargato le rose fino a 26): nella lista compaiono Toni Kroos e il capitano Ilkay Gündogan, mentre restano fuori Mats Hummels, che ha trascinato il Borussia Dortmund in finale di Champions League, e Julian Brandt. Dopo le due amichevoli contro l’Ucraina il 4 giugno a Norimberga e la Grecia il 7 a Mönchengladbach, il tecnico dovrà fornire all’Uefa una lista di massimo 26 giocatori. La Germania inizierà il suo europeo il 14 giugno a Monaco contro la Scozia, prima di affrontare l’Ungheria il 19 a Stoccarda e la Svizzera il 23 a Francoforte. Nagelsmann ha presentato i convocati nel corso di una conferenza stampa: tra i giocatori scelti compaiono il centrocampista del Bayern Jamal Musiala, il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen e quello dello Stoccarda Alexander Nübel. Il capitano della Mannschaft, Ilkay Gündogan, è stato rivelato attraverso cartelloni pubblicitari in Alexanderplatz, una delle famose piazze di Berlino. Il cammino di Bayer Leverkusen e e Borussia nella coppe europee non hanno fatto cambiare idea al ct che già a fine marzo aveva le idee chiare: Hummels, Julian Brandt e anche Karim Adeyemi, che giocheranno la finale di Champions con il Dortmund contro il Real non saranno presenti a Euro 2024. Questo l’elenco dei 27 convocati: – Portieri: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nubel, Marc-André Ter Stegen. – Difensori: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittlestadt, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah. – Centrocmapisti: Robert Andrich, Chris Fuhrich, Pascal Gross, Ilkay Gundogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz. – Attaccanti: Maximilian Beier, Niclas Fullkrug, Kai Havertz, Thomas Muller, Deniz Undav.

