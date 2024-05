F1: Verstappen in pole a Miami, Leclerc 2/o e Sainz terzo

agenzia

L'olandese sempre davanti a tutti, ma le Ferrari subito dietro

ROMA, 04 MAG – Max Verstappen non si ferma; l’olandese della Red Bulla ha conquistato la pole position del gp di Miami in programma domani, chiudendo le qualifiche davanti alle Ferrari di Charles Leclerc che partirà in prima fila e di Carlos Sainz, terzo. Quarto tempo per Perez davanti alla McLaren di Norris, ottavo tempo per Lewis Hamilton. Solo 15/o Fernando Alonso (Aston Martin).

