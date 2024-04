Football americano di Nine League, al Velodromo gli Eagles United Palermo contro i Briganti Napoli

esordio casalingo

Dopo dieci anni di attesa l'impianto Paolo Borsellino a Palermo è pronto ad accogliere di nuovo lo sport che ha conquistato il mondo

Dopo dieci anni di attesa il Velodromo Paolo Borsellino a Palermo è pronto ad accogliere di nuovo lo sport che ha conquistato il mondo. Domenica 7 aprile alle ore 12, infatti, nel campo in erba sintetica dell’impianto sportivo di via Lanza di Scalea si disputerà a porte chiuse la prima partita ufficiale del campionato di football americano di Nine League: in campo la squadra di casa, gli Eagles United Palermo, contro i Briganti Napoli. Un esordio casalingo per il team rosanero nel segno del derby delle due Sicilie. Un sogno, diventato realtà, grazie anche al contributo del Comune di Palermo e della Fidaf (Federazione Italiana di American Football) che ha avuto un ruolo centrale per la riapertura del tempio del football americano a Palermo. Quella tra il Velodromo e il football americano è una storia d’amore lunga oltre 40 anni. L’impianto sportivo di via Lanza di Scalea, infatti, è sempre stato la casa di tutti i team palermitani: lì si sono sfidati Cardinals, Sharks, Corsari, Blackstars, Tigers. Proprio quello di Palermo, tra le altre cose, è stato il primo a ospitare nel 1999 i campionati del mondo di football americano. Negli anni, poi, è diventato teatro di derby infuocati e ha ospitato tutte le migliori squadre d’Italia. Oggi ha all’attivo anche due finali nazionali: nel 2003 e nel 2010.

