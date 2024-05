Globe Soccer Awards il 28/5 in Sardegna, Gasperini in lizza

agenzia

Edizione europea, si aprono oggi le votazioni dei tifosi

ROMA, 10 MAG – L’edizione europea dei Globe Soccer Awards 2024 si terrà il 28 maggio in Sardegna in concomitanza con i LALIGA Awards. Edizione per la quale si aprono oggi le votazioni: in questa fase, che durerà solo sei giorni, tutti i tifosi potranno votare i propri candidati preferiti nell’app di Globe Soccer e sul sito vote.globesoccer.com. Tra i candidati per il Best Coach anche Gasperini, Inzaghi e Thiago Motta; Çalhanoğlu, Bastoni e Lautaro in lizza per il Best Player; Atalanta e Inter tra le 15 candidate per il Best Men’s Club. Saranno celebrati anche i club al femminile con l’award per il Best Women’s Club. Tra i candidati per questa categoria, insieme a Real Madrid Femenino, Barcellona e Bayern Monaco, presenti anche l’AS Roma, campione d’Italia, e la Juventus. La lista definitiva dei finalisti sarà decisa online dai tifosi, con un periodo di votazione di sei giorni che inizia oggi e che si protrarrà fino al 15 maggio. I voti potranno essere espressi visitando il sito vote.globesoccer.com o tramite l’app di Globe Soccer. Una volta selezionati i finalisti, i vincitori saranno poi scelti da una giuria di stelle composta da ex giocatori come Iker Casillas e Luis Figo, ex e attuali allenatori come Marcello Lippi e Antonio Conte, presidenti e CEO di club, arbitri e agenti.

