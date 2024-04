GP Cina, pole per Verstappen davanti a Perez

agenzia

Le Ferrari di Leclerc e Sainz sesta e settima

ROMA, 20 APR – Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP di Cina di F1, che si corre domani sul circuito di Shanghai. Per il campione del mondo e la sua Red Bull è la quinta pole consecutiva dall’inizio della stagione. In prima fila partirà anche Sergio Perez con l’altra Red Bull. In seconda ci sono Fernando Alonso (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren). Sesto e settimo tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA