Il torneo ‘Manlio Selis’, in Sardegna i calciatori del futuro

27/a edizione dal 24 al 26 aprile, in campo 40 squadre under 14

ROMA, 20 APR – La Sardegna abbraccia il calcio del futuro. E’ tutto pronto per la 27/a edizione del World Tournament ‘Manlio Selis’ – Le Coq Sportif, il torneo sardo che continua il suo percorso di crescita che va avanti dal 1997 sotto la guida del patron Enea Selis. Sono 40 le squadre under 14 che scenderanno in campo per l’evento in programma dal 24 al 26 aprile sui campi della Gallura: ci saranno team italiani e stranieri, in rappresentanza sia di società professionistiche che dilettantistiche. Presenti alcuni dei club italiani più prestigiosi: Inter, Milan, Juventus, Roma, Atalanta, Genoa, Cagliari, Fiorentina, Empoli e Parma. Nutrita anche la rappresentanza straniera con Espanyol (Spagna), Az Alkmaar (Olanda), Panionios (Grecia) e Galatasaray (Turchia). Per la prima volta parteciperanno anche il Nizza, protagonista quest’anno in Ligue 1 e gli argentini del Talleres di Cordoba, prima squadra sudamericana in assoluto a partecipare al torneo. Le Coq Sportif sarà, anche per il 2024, main sponsor della manifestazione, vestendo tutto lo staff che si occuperà della gestione dell’evento.

