In duemila all’allenamento del Massimino, i tifosi spingono il Catania in vista dei play off

serie C

Il 14 la prima partita, domenica il sorteggio, da sabato in ritiro a Fiuggi

Duemila tifosi, forse anche di più, hanno incitato per due ore, senza pausa alcuna, il Catania che ha riaperto le porte dello stadio Massimino per un allenamento. Non era mai capitato in questa stagione. Ma i play off sono alle porte, il 14 la squadra allenata da Zeoli disputerà fuori casa l’andata degli ottavi di finale, sabato comincerà anche il ritiro a Fiuggi. Insomma si entra nel clima gara, domenica mattina alle 9,30 ci sarà il sorteggio per tutte le contendenti.

Allo stadio cori e bandiere al vento nella tribuna centrale, con la squadra che ha risposto con un allenamento di buon ritmo. Alla fine i capi della Nord hanno parlato alla squadra: «Quello dei play off è un treno che passa e che bisogna prendere al volo, combattete per noi». E giù applausi. Si sono rivisti in campo Silvestri e Bethers, non Sturaro che si è curato lontano dal rettangolo verde.