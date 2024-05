Internazionali: Darderi ‘sogno i Giochi, spero di qualificarmi’

agenzia

Il tennista italiano: "Prima al Foro Italico è stata speciale"

ROMA, 08 MAG – “Spero di qualificarmi per le Olimpiadi, è una qualificazione diretta. Sono contento di stare nella race e spero di essere ai Giochi. Sono 12 anni che gioco per l’Italia, c’è tanta gente che è nata in un paese e gioca per un altro”. Così Luciano Darderi, che ha sconfitto Denis Shapovalov nel primo turno degli Internazionali, parla della sua speranza di essere alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale italiana. Poi, sul match con il canadese, Darderi ammette che “è stata una partita speciale, la mia prima al Foro Italico e sono contento. Oggi fondamentale è stato stare dentro alla partita, ero teso ma sono riuscito a giocare bene anche tatticamente. Sono contento, è stato un percorso lungo ma sono felice di essere arrivato dove sono oggi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA