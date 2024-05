Mistero su Camila Giorgi sparita nel nulla (con tutta la famiglia) da una settimana

Il giallo

La tennista ha comunicato il suo ritiro ma ora nessuna sa dove sia

Un addio al tennis a fari spenti, senza dire una parola. Camila Giorgi appende la fatidica racchetta al chiodo nel completo silenzio. L’annuncio arriva indirettamente dalla lista dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) dove il suo nome compare (con data 7 maggio) tra i giocatori ritirati.

Nella scorse ore la Wta (Women’s tennis association) ha provato a contattarla per avere una dichiarazione ma ha trovato il telefono della 32enne marchigiana staccato, come quello del papà e storico allenatore Sergio Giorgi. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente travagliati per l’azzurra. Oltre all’uscita dalle prime cento posizioni del ranking mondiale, si è aggiunta, a inizio marzo, da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, la richiesta di rinvio a giudizio per il caso delle false vaccinazioni anti-Covid, inchiesta nella quale è finita anche la cantante Madame.

Giorgi si è sempre difesa dicendo di aver ricevuto le somministrazioni e che a sbagliare era stata la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. Ora spetterà al giudice per l’udienza preliminare decidere se accogliere o meno la richiesta formulata del pm e iniziare il processo.

Si scrive così la parola fine su una carriera piena di alti e bassi e nella quale Camila Giorgi non è mai riuscita ad esprimere pienamente il suo indiscusso talento. Precocissimo il debutto nel tennis professionistico nell’agosto 2006 a 14 anni nel torneo Itf da 10.000 dollari disputato a Baku in Azerbaigian. Sei anni dopo, il 9 luglio 2012, l’ingresso tra le prime cento giocatrici del mondo e due anni dopo, il 26 maggio 2014, l’ingresso nelle top 50.