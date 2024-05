Mondiale per Club 2025, qualificato anche il River Plate

agenzia

ROMA, 15 MAG – Anche il River Plate giocherà il Mondiale per Club 2025. La formazione argentina, che con la vittoria contro il Libertad per 2-0 in Copa Libertadores ha conquistato gli ottavi, si assicura un posto all’inedita competizione grazie al ranking. Ora le qualificate sono 27, ne mancano solo 5. La prima Coppa del Mondo per Club Fifa a 32 squadre, che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025 e che si disputerà ogni 4 anni. Il nome ufficiale della competizione sarà Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione di club provenienti da ciascuna delle sei confederazioni.

