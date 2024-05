Musetti spiega il ritiro,’non avevo energie, mi sentivo svenire’

agenzia

Il tennista azzurro sul ritiro: 'Fa male, caldo non ha aiutato'

ROMA, 10 MAG – “Mi dispiace molto, ho provato con tutte le mie poche forze. Ieri ho cancellato gli allenamenti perché sono stato tutto il giorno con febbre e un virus intestinale che non mi ha permesso di arrivare preparato al match. Ho provato ad entrare in campo con quello che avevo, anche il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie, ha avuto quasi una sensazione di svenimento ed ero molto debole. Fa male perché Roma è un torneo che vale tanto, mi sentivo molto bene nei giorni precedenti e c’è molto rammarico per questo ritiro”. Così Lorenzo Musetti, appena ritirato dagli Internazionali BNL d’Italia, spiega in conferenza stampa i motivi che lo hanno costretto a fermarsi durante il match con Atmane. “Ora cercherò di prendermi il tempo possibile per recuperare al meglio. Sono fiducioso di farcela per Torino e poi Parigi, dove andrò qualche giorno prima”, conclude.

