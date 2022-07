Abodi, lo sport è tra le principali difese immunitarie sociali

ROMA, 21 LUG - "Lo sport è una delle principali 'difese immunitarie sociali', fattore strategico per perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita, che ci impone una sempre maggiore e profonda conoscenza della dimensione sociale ed economica del settore per affinare e coordinare le politiche, configurare nuovi strumenti e armonizzare e migliorare quelli esistenti". E' quanto affermato dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, durante la presentazione dello studio il "PIL dello sport. La dimensione economica dello Sport in Italia". Lo strumento che Ics sta mettendo a punto - finalizzato alla stima di un insieme di indicatori che illustrino la dimensione e la performance economica del settore sportivo in Italia in termini di contributo al Pil nazionale e all'occupazione - "potrà essere estremamente utile - ha spiegato Abodi - per una più puntuale determinazione della 'catena del valore' dello sport italiano attraverso la quale, grazie alla riforma del 2019, viene anche calcolato il contributo pubblico, annualmente pari al 32% della fiscalità generata dal settore, con un minimo garantito di 410 milioni", ha sottolineato.

