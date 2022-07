Atalanta; Kresic torna in Croazia, giocherà nel Rijeka

BERGAMO, 01 LUG - Come Bosko Sutalo, anche un altro difensore di proprietà dell'Atalanta, il classe 1996 Anton Kresic, torna in patria, in Croazia. Ne è stata infatti ufficializzata la cessione a titolo definitivo al Rijeka che l'ha riscattato dopo la stagione in prestito. In precedenza, dopo la stagione 2015-2016 nella Primavera nerazzurra proveniente dal NK Zagabria, senza aver mai esordito in prima squadra, Kresic aveva giocato a titolo temporaneo con Trapani, Avellino, Cremonese, Carpi e Padova.

