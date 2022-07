Atletica: mondiali; Abdelwahed in finale nei 3.000 siepi

EUGENE, 15 LUG - Alla fine, Ahmed Abdelwahed ce la fa. E' in finale dei 3.000 siepi uomini, grazie ad una azione generosa nel finale di gara che gli consente di rosicchiare centesimi preziosi e superare gli avversari in lotta per il ripescaggio. Il romano è sesto nella sua batteria in 8:21.04, al cospetto del campione olimpico Soufiane El Bakkali (8:16.65, quello che risulterà essere alla fine il miglior tempo del turno) e di alcuni tra i principali protagonisti della specialità. Passano i primi tre di ciascuna delle tre batterie, più i migliori sei tempi, e quello dell'azzurro è esattamente il quinto crono. Nella notte tra lunedì e martedì si correrà la finale: il via alle 4:20.

