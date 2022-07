Atletica: Mondiali; peruviana Garcia Leon vince 35 km marcia

EUGENE, 22 LUG - Seconda medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Oregon 2022 per la marciatrice peruviana Kimberly Garcia Leon, che dopo la prova dei 20 km oggi ha vinto anche quella sui 35 km. Con il tempo di 2 ore 39'16" ha anche stabilito il nuovo record del Sudamerica sulla distanza. Medaglia d'argento per la polacca Katarzyna Zdzieblo (2h 40'03"), bronzo alla cinese Qieyang Shijie (2h40'37"). "Ho realizzato i miei sogni di bambina, pratico sport da quando avevo cinque anni - il comento della vincitrice dopo la gara -. Ora non vedo l'ora di tornare in Pwrù e di festeggiare queste vittorie con la mia famiglia".

