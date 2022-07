Atletica: Mondiali; salto triplo, Ihemeje e Dallavalle in finale

ROMA, 22 LUG - Ai Mondiali di atletica leggera di Eugene si sono entrati in finale Emmanuel Ihemeje (17,13, vento +1.1) e Andrea Dallavalle (16,86, +0.7). Eliminato il terzo degli italiani in gara, Tobia Bocchi (quindicesimo con 16,58, +0.2). Eliminato nella semifinale degli 800 metri Catalin Tecuceanu (1:46.31), mentre Elena Bellò, nella stessa gara al femminile, ha guadagnato la semifinale in virtù del ripescaggio da parte della giuria (toccata poco prima del rettilineo d'arrivo, è inciampata perdendo il contatto con la testa: danneggiamento evidente). Appassionanti le finali dei 200 metri: la giamaicana Shericka Jackson ha vinto quella femminile con 21"45, seconda prestazione mondiale di sempre, a soli 11 centesimi dal 21"34 corso da Florence Griffith-Joyner nella finale olimpica di Seul 1988. In quella maschile, lo statunitense Noah Lyles ha corso in 19"31, terza prestazione mondiale all-time, a 12 centesimi dal record di Usain Bolt (19"19 firmato ai Mondiali di Berlino 2009).

