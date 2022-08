MILANO, 04 AGO - "La Serie A? Doveva arrivare in anno prima, poi abbiamo trovato un certo arbitro che ci ha negato un gol. Comunque siamo in Serie A, speriamo anche con la campagna acquisti che abbiamo fatto di riuscire a non sfigurare e di restarci". Così Silvio Berlusconi, ospite di Rtl 102.5, sull'imminente debutto del suo Monza nella massima serie. "La Champions? Quelle sono state battute che ho detto…", si limita ad aggiungere.

