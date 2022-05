ROMA, 17 MAG - "Il mio cuore milanista non può che sperare in un'affermazione del Milan, che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Seria A contro il Milan". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a margine del vertice del centrodestra ad Arcore.

