Calcio: Allegri, "risultato utile, ora testa a Champions"

ROMA, 03 SET - "Abbiamo ottenuto il quinto risultato utile, ora pensiamo alla Champions". Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn commenta il pareggio della sua Juventus in casa della Fiorentina. "La partita dovevamo chiuderla nel primo tempo - ha aggiunto - Non siamo stati capaci di azzannarla e questo è l'unico rammarico, anche se i ragazzi hanno fatto una buona partita. Il calo nella ripresa? Oggi abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti, Paredes che è arrivato ieri e altri che hanno giocato 5 partite di seguito. Queste partite in altre circostanze le potevi perdere, noi l'abbiamo pareggiata avendo anche l'occasione per vincerla".

