Calcio donne: Barca paga cifra record per Welsh, 400mila euro

ROMA, 07 SET - Il Barcellona avrebbe trovato l'accordo con il Manchester City per far vestire la maglia blaugrana alla centrocampista 25enne Keira Walsh, nominata miglior giocatrice nella finale dell'Europeo vinta dall'Inghilterra sulla Germania. Secondo i media britannici, il club catalano sarebbe riuscito a convincere i britannici dopo mesi di trattative mettendo sul piatto una cifra record per il mercato del calcio femminile: si parla di 350mila sterline, circa 400mila euro. Finora il trasferimento più costoso ha riguardato la danese Pernille Harder, passata tre anni fa dal Wolfsburg al Chelsea per circa 250mila sterline. Welsh, che aveva ancora un anno di contratto a Manchester ma non sembrava convinta di restare, si aggiunge ad un elenco di calciatrici che hanno lasciato il City quest'estate. Lucy Bronze già a giugno si era trasferita al Barca, Georgia Stanway è passata al Bayern Monaco, mentre Ellen White e Jill Scott si sono ritirate. Il Barcellona è campione di Spagna in carica ed è arrivato in finale di Champions League la scorsa stagione, mentre il City è arrivato terzo nella Women's Super League 2021/22 ma è stato eliminato nel primo turno nelle qualificazioni alla Champions League.

