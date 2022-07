Calcio: Fiorentina; Domani raduno poi test a Coverciano

FIRENZE, 03 LUG - Scatta la nuova stagione per la Fiorentina guidata per il secondo anno da Vincenzo Italiano e tornata in Europa (Conference League) dopo sei stagioni. La squadra viola si radunerà domani sera a Firenze e il giorno dopo saranno a Coverciano per test e visite mediche.. Poi la partenza, domenica prossima, per il ritiro a Moena, in Trentino, fino al 24 luglio. Sarà un raduno a scaglioni, inizialmente senza i nazionali che si aggregheranno nei prossimi giorni. Attesi anche i neo acquisti Rolando Mandragora e Pierluigi Gollini che saranno ufficializzati nelle prossime ore: il centrocampista approda a titolo definitivo per circa 9 milioni, il secondo in prestito oneroso (500.000 euro) e diritto di riscatto fissato intorno a 8,5 milioni. I prossimi giorni saranno decisivi anche per le operazioni, avviate da tempo, per il terzino brasiliano Dodò dello Shakhtar e per l'attaccante serbo del Real Madrid Luka Jovic, il cui approdo in viola è dato per imminente. Tra gli obiettivi della Fiorentina anche il centrocampista Dennis Praet rientrato al Leicester dopo l'esperienza al Torino, mentre per la difesa vengono monitorati Marlon (Shakhtar), Acerbi (Lazio), Senesi (Feyenoord) e Kjaer (Milan).

