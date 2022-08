MILANO, 28 AGO - Risentimento muscolare per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter si è fermato in allenamento oggi per un problema alla coscia sinistra. Tra lunedì sera e martedì mattina si sottoporrà a controlli medici ma è difficile ipotizzarlo in campo contro la Cremonese nel turno infrasettimanale ed è in dubbio anche per il derby.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA