Calcio:Italiano, Crisi Vlahovic?Anche i campioni s'appannano

FIRENZE, 07 MAG - ''Cosa penso umanamente vedendo Vlahovic che piange in panchina, che non segna? Penso che sarà dispiaciuto di non essere ancora il capocannoniere del campionato. Un attaccante vive per il gol e quando non li fa sta male. Per me è questo che sta provando''. E' quanto ha dichiarato Vincenzo Italiano rispondendo alla domanda sul momento delicato del suo ex centravanti ceduto a gennaio alla Juventus per oltre 80 milioni di euro.''Per me lui rimane un grande campione, un calciatore di altissimo livello - ha rimarcato il tecnico viola - Come si è appannata un po' la Fiorentina, può capitare lo stesso anche ai grandi campioni. Comunque c'è tempo per rimediare''.

