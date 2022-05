Calcio: Liverpool vince con Aston Villa e aggancia il City

ROMA, 10 MAG - Il Liverpool soffre ma vince in casa dell'Aston Villa nel recupero della 33/a giornata e aggancia il Manchester City (che però deve recuperare una partita) in testa alla classifica. Corsa al titolo della Premier league ancora apertissima. La formazione allenata da Jurgen Klopp si riscatta dopo il passo falso contro il Tottenham ma non senza sofferenza. Contro la squadra dell'amatissimo ex Steven Gerrard la formazione di Jurgen Klopp, che lascia in panchina all'inizio sia Salah che Firmino, parte malissimo concedendo al primo affondo il vantaggio al brasiliano Douglas Luiz che approfitta di un malinteso fra Tsimikas e Van Dijk. La fortuna del Liverpool è l'immediato pareggio con Matip che risolve una confusa mischia in area avversaria raccogliendo un assist sempre di Van Dijk. Poi ancora tante incertezze di cui l'Aston Villa non ha saputo approfittare. Meglio il Liverpool nella ripresa fino al gol di Manè che recupera il pallone e poi raccoglie il cross di Luis Diaz imbeccato da Diogo Jota. Nel finale qualche brivido di troppo e anche un gol di Ings annullato per fuorigioco.

