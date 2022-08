Calcio: Manchester United ko 2-1 contro il Brighton

ROMA, 07 AGO - Inizio da incubo per Ten Hag alla guida del Manchester United. I red devils escono sconfitti 2-1 dal confronto con il Brighton nella prima giornata della Premier League. Il tecnico lascia in panchina Cristiano Ronaldo per tutto il primo tempo. Il Brighton alla mezz'ora sblocca il risultato con Gross, che pochi minuti dopo firma la sua doppietta personale. Nella ripresa, all'8' l'ingresso in campo di CR7, poi l'autogol di MacAllister che riapre il match. Ma non basta. Il Brighton espugna l'Old Trafford e fa festa, per lo United fischi dai tifosi. Nell'altra gara del pomeriggio, 2-2 tra Leicester e Brentford.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA