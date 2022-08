Calcio: Mihajlovic a confronto con squadra e staff

BOLOGNA, 01 AGO - Sinisa Mihajlovic rimette piede a Casteldebole. Lo aveva fatto nel giorno del raduno, datato primo luglio, e all'indomani del ko con l'Az Alkmaar, una settimana fa: il tutto tra un ricovero e l'altro, dal momento che il tecnico continua il percorso di cure dopo la ricaduta nella malattia. Oggi, giornata di ripresa degli allenamenti per i rossoblù, dopo il pesante ko in amichevole col Twente di venerdì (4-1), Sinisa Mihajlovic ha deciso di presenziare al centro tecnico, per parlare con la squadra e i dirigenti, per confrontarsi su correttivi da porre in atto, sul mercato e in campo, a una settimana dalla Coppa Italia con il Cosenza e a due settimane dall'esordio in campionato a Roma con la Lazio.

