Calcio: Napoli; Osimhen, voglio tornare presto in campo

NAPOLI, 08 SET - La gioia per il 4-1 al Liverpool ma anche la preoccupazione per le condizioni di Osimhen a Napoli. L'attaccante nigeriano ieri ha giocato nonostante il dolore muscolare avvertito nel finale del match con la Lazio, ma poco prima dell'intervallo è stato sostituito da Simeone per l'aumentare del dolore. "L'infortunio? Non penso - ha detto a Oma Sports Tv, canale sportivo nigeriano - che sia particolarmente grave, domani farò delle visite, ho delle sensazioni positive. Voglio tornare presto e aiutare la squadra. Il calcio è così, ma devo andare avanti. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto dei messaggi per sostenermi". Osimhen salterà sicuramente il match con lo Spezia di sabato, lasciando il posto da titolare a Simeone, poi dalle sue condizioni e dalle decisioni dei medici si vedrà per il rientro in campo nelle prossime settimane.

