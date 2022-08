Calcio: Pedro e Luis Alberto affondano l'Inter

ROMA, 26 AGO - Vittoria di prestigio per la Lazio che all'Olimpico ha battuto 3-1 l'Inter nell'anticipo della terza giornata della serie A. Un tempo ciascuno, con l'Inter più bella nel primo tempo ma sterile davanti alla porta di Provedel. Ed al 40' è la Lazio a sbloccarla, con un colpo di testa di Felipe Anderson su cross di Milinkovic. Nella ripresa la Lazio sfiora il 2-0 con Immobile, fermato in angolo da Handanovic, ma è poi l'Inter a pareggiare con Lautaro. E Dumfries sfiora addirittura il vantaggio, sventato dal portiere biancoceleste. Entrano Luis Alberto e Pedro e l'asse spagnolo cambia la partita. Il primo riporta avanti la Lazio con un gran destro, servito dal connazionale. Poi è Pedro a battere Handanovic per il 3-1 finale che porta momentaneamente la Lazio in vetta alla classifica.

