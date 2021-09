Calcio, il Palermo torna al successo: al Barbera vittoria sul Campobasso

Il Palermo, dopo tre pareggi e una sconfitta, torna al successo battendo al Barbera il Campobasso per 3-1 nella sesta giornata del girone C di Serie C. Pronti via e i rosanero passano avanti al 3' con Silipo che dall’altezza del dischetto lascia partire un sinistro imparabile per Raccichini. Nemmeno il tempo di finire di esultare e la formazione di Filippi raddoppia al 4': Floriano tutto solo si fa ipnotizzare dal portiere avversario, sul pallone si avventa Valente che lascia partire un perfetto tiro a giro dal limite dell’area che si insacca e vale il 2-0. Al 38' grande occasione per il Campobasso: Lancini si addormenta e permette a Rossetti di presentarsi a tu per tu con Pelagotti, ma il 9 della formazione molisana spreca calciando a lato. Prima del riposo espulso Giunta negli ospiti per doppio giallo.

Pubblicità

Nella ripresa al 55', nonostante l’inferiorità numerica, il Campobasso accorcia le distanze con Rossetti, abile a smarcarsi e battere Pelagotti in diagonale. Pochi secondi dopo rosso diretto per Odjer per un fallo su Candellori: ristabilita la parità numerica. Al 78' fallo in area di Lancini su Tenkorang. Dagli undici metri va Bontà che calcia sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte il Palermo la chiude in contropiede con Brunori: 3-1. Rosanero a 9 punti in classifica, Campobasso fermo a 5.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA